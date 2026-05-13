Російський НПЗ в Пермі повністю зупинився після атак 7 травня і досі стоїть – ЗМІ
Пермський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив роботу після того, як 7 травня українські дрони спричинили пожежу та пошкодили обладнання.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Після ударів було терміново зупинено три основні установки первинної перегонки нафти, а також також деякі вторинні установки.
Одна з установок – CDU-4 – не працює ще з 30 квітня через інший удар безпілотників.
Пермь знаходиться за понад 1500 км від кордону з Україною.
Ремонтні роботи на заводі можуть тривати впродовж декількох тижнів.
НПЗ належить найбільшій російській приватній нафтовій компанії "Лукойл". У 2024 році він переробив близько 12,6 млн тонн нафти – близько 250 тис. барелів на добу. Також завод виробив 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного палива, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.
Нагадаємо:
Вночі проти 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Пермь".