Російський НПЗ в Пермі повністю зупинився після атак 7 травня і досі стоїть – ЗМІ

НПЗ в Пермі зупинився після українських атак, ремонт може зайняти кілька тижнів

Пермський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив роботу після того, як 7 травня українські дрони спричинили пожежу та пошкодили обладнання.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Після ударів було терміново зупинено три основні установки первинної перегонки нафти, а також також деякі вторинні установки.

Одна з установок – CDU-4 – не працює ще з 30 квітня через інший удар безпілотників.

Пермь знаходиться за понад 1500 км від кордону з Україною.

Ремонтні роботи на заводі можуть тривати впродовж декількох тижнів.

НПЗ належить найбільшій російській приватній нафтовій компанії "Лукойл". У 2024 році він переробив близько 12,6 млн тонн нафти – близько 250 тис. барелів на добу. Також завод виробив 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизельного палива, 700 тис. тонн коксу та 200 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо:

Вночі проти 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Пермь".