Імпорт російського газу до ЄС досяг максимуму з 2022 року: хто купує найбільше

Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до країн ЄС у першому кварталі 2026 року досяг найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише німецьке медіа Welt із посиланням на дослідження американського аналітичного центру IEEFA.

Найбільшими імпортерами є Франція, Іспанія та Бельгія. Завдяки цим країнам імпорт російського газу зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом 2025 року і становив 6,9 млрд куб. м. – найвищий показник з 2022 року.

Зокрема Франція у першому кварталі 2026 року імпортувала більше російського СПГ, ніж будь-яка інша європейська країна, і досягла нового рекорду з імпорту в січні.

Водночас Європа з початку війни з Іраном збільшила обсяги поставок СПГ з США, завдяки чому США можуть стати до стати головним постачальником газу на континент до кінця року.

За прогнозами IEEFA, до 2028 року ЄС може отримувати 80% свого імпорту СПГ із США.

Що стосується загального імпорту газу, тобто трубопровідного газу та СПГ разом, то в першому кварталі найбільшим постачальником до ЄС залишилася Норвегія з часткою 31%, а за нею – США (28%) та Росія (14%).

Читайте також Життя без газу? Як війна в Ірані вдарила по ЄС

Нагадаємо:

У січні країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу, який мають втілити до кінця 2027 року.

Також у ЄС запевняли, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни в Україні.