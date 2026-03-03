Білорусь заробляє на краденому українському зерні – ЦПД

Білорусь разом із Росією бере активну участь у незаконному вивезенні агропродукції з тимчасово окупованих територій України в обхід міжнародних санкцій.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що лише у 2025 році з ТОТ України було вивезено понад 2 мільйони тонн зернових культур.

"За даними розслідувань обʼєднання колишніх працівників силових структур Білорусі BELPOL, компанії, пов'язані з ексочільником МВС Білорусі В. Наумовим, активно вивозять ріпак та соняшник з тимчасово окупованих територій України. На білоруських підприємствах крадену сировину змішують із місцевою, легалізуючи її під брендом "Зроблено в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД вважають, що подібні схеми є можливими через відсутність у санкціях прямої заборони на імпорт агропродукції з Білорусі.

