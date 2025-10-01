Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Напруга збережеться ще деякий час": окупанти ввели нові обмеження на паливо в Криму

Володимир Тунік-Фриз — 1 жовтня, 18:10
Напруга збережеться ще деякий час: окупанти ввели нові обмеження на паливо в Криму
У Криму знову посилили відпуск палива
Getty Images

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові ввели ще більш жорсткі обмеження продажу палива на АЗС.

Про це повідомляє російське пропагандиське видання "РИА новости".

Окупаційна влада Криму заявила, що обмежила продаж палива на АЗС з 30 до 20 літрів.

"У цій ситуації хочу сказати, що напруга збережеться ще деякий час. Інформацію про те, коли стабільні поставки палива будуть відбуватись до Криму… буде озвучена у пʼятницю (3 жовтня, – ЕП)", – сказав Аксьонов.

Він також додав, що обмеження відпуску палива, які були запроваджені раніше, виявились недостатніми.

Нагадаємо:

Як повідомив призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, 29 вересня на автозаправних станціях мешканці міста зможуть заправити в один автомобіль або каністру не більше 30 літрів палива марок Аі-92, Аі-95, Аі-95NP і Аі-100.

Крим бензин енергетика

енергетика

"Напруга збережеться ще деякий час": окупанти ввели нові обмеження на паливо в Криму
Славутич без світла після атаки росіян
РФ атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах

Останні новини