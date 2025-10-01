"Напруга збережеться ще деякий час": окупанти ввели нові обмеження на паливо в Криму

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові ввели ще більш жорсткі обмеження продажу палива на АЗС.

Окупаційна влада Криму заявила, що обмежила продаж палива на АЗС з 30 до 20 літрів.

"У цій ситуації хочу сказати, що напруга збережеться ще деякий час. Інформацію про те, коли стабільні поставки палива будуть відбуватись до Криму… буде озвучена у пʼятницю (3 жовтня, – ЕП)", – сказав Аксьонов.

Він також додав, що обмеження відпуску палива, які були запроваджені раніше, виявились недостатніми.

Як повідомив призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, 29 вересня на автозаправних станціях мешканці міста зможуть заправити в один автомобіль або каністру не більше 30 літрів палива марок Аі-92, Аі-95, Аі-95NP і Аі-100.