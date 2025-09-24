Крим звільнили від пального: на заправках півострова зник бензин
З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.
Про це пише Крим.Реалії.
"Те, чого боялися кримчани, – сталося. На заправках немає бензину, багато заправок взагалі закриваються, щоб не платити зарплати співробітникам. Бензиновий колапс, що почався, вдарив, як по рядових кримчан, так і по підприємствах", – заявив у коментарі виданню на умовах анонімності місцевий правозахисник.
Він підкреслив, якщо бюджетні підприємства отримують талони нехай і за мінімумом потреб, то приватні фірми та компанії зіткнулися з великими проблемами та зазнають величезних втрат через провали своїх транспортних можливостей.
"На дорогах поменшало машин. Маршрутки забиті. Багато людей відкрито висловлюють свій гнів, звинувачуючи керівництво Кремля у неспроможності", – розповів правозахисник.
Нагадаємо:
За підрахунками Reuters, на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей нафтопереробних заводів.
У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.