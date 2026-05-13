Українські атаки обвалили нафтовидобуток РФ до рівня пандемії 2020 року

Видобуток нафти в Росії в квітні склав всього 8,83 млн барелів на добу – на 130 тисяч менше, ніж у березні, і на 460 тисяч менше, ніж у квітні 2025 року,

Про це пише Reuters.

Агентство посилається на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Так мало Росія не видобувала з травня-липня 2020 року (8,53-8,65 млн барелів), говориться у публікації.

Тоді в результаті домовленості з ОПЕК+ Росія була змушена різко скоротити видобуток після обвалу світового попиту на нафту через пандемію ковіду та карантин у багатьох країнах.

Тепер же скорочення видобутку нафти пояснюється масованими атаками українських дронів на експортну інфраструктуру – портові термінали, нафтосховища, трубопроводи і переробні заводи, говориться у публікації.

Внаслідок цього нафтопровідна система переповнюється, а сховища заповнюються швидше звичайного.

Зокрема, "Транснефть", перекачуючи 80% нафти, не могла в повному обсязі прийняти в свою систему нафту від виробників, які планували вивозити її через балтійський порт Усть-Луга.

Удари по НПЗ, ускладнені плановим ремонтом, також призвели до того, що середньодобовий експорт нафтопродуктів впав з березня на 340 тисяч барелів і склав всього 2,2 млн барелів. Це найнижчий показник за всю історію спостережень МЕА.

Пермський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив роботу після того, як 7 травня українські дрони спричинили пожежу та пошкодили обладнання.

Раніше повідомлялося, що Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через атаки українських безпілотників на порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок нафти через "Дружбу".

