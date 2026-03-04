Новини 4 березня: зліт бензину та реакція АМКУ

Про курс: Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.

Про обстріл поїзда: зранку 4 березня на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.

Про ціни на газ: ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.

Про Близький Схід: J.P. Morgan оцінює, що постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою. Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Про зростання цін на пальне: стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні.

Про електроенергію зі Словаччини: словацький оператор системи передачі електроенергії розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".

Про курс долара: у четвер, 5 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 26 копійок до 43,71 грн, що стане новим історичним рекордом офіційного курсу.

Про блекаут в Іраці: міністерство енергетики Іраку повідомило про відключення електромережі в усіх провінціях Іраку.

Про АМКУ та заправки: Антимонопольний комітет України проконтролює ситуацію на ринках світлих нафтопродуктів, щоб з'ясувати, чи є порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року.

Про дороги: премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Ексклюзив ЕП:

Курс "у космос" не вилетить. Перший заступник голови НБУ про економіку після війни, "бульбашку ШІ" та запровадження євро

Чи ухиляються банки від сплати підвищених податків? Чи буде Україна впроваджувати євро і чому Нацбанк не підтримує стабільний курс, хоча має для цього ресурси?