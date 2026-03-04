Паніка на АЗС уже додала 5 гривень до пального: що штовхає ціни вгору

Стрибок цін на пальне в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, яка наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні.

Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Як він пояснив, саме ажіотажний попит запускає "маховик" подорожчання, який вже роздув ціни щонайменше на 5 грн за літр.

За його словами, українці масово поїхали заправляти повні баки після повідомлень про ризики для судноплавства та поставок, а постачальники й трейдери паралельно почали "підігрівати" ринок розмовами про скорочення обсягів.

В результаті реалізація пального через АЗС за кілька днів зросла приблизно на 50%, а на окремих заправках і більше.

Куюн наголошує, що фізичних передумов для паніки немає: запаси в мережах є, бензину достатньо, дизпального після потепління стало більше, але швидке "вимивання" запасів змушує мережі орієнтуватися на високі поточні світові котирування.

Один із топменеджерів великої мережі, якого цитує Куюн, пояснює, що за таких темпів продажів пальне за новими цінами потрапляє на стели не "за два тижні", а вже "наступного дня", тому АЗС піднімають вартість, аби їх не "висушили" і вони не перейшли лише на талони.

Куюн закликає споживачів не повторювати сценаріїв ажіотажу, які вже погіршували паливну ситуацію у 2022 році, і підкреслює, що "у нас все добре".

Нагадаємо:

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.