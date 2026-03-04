Всі провінції Іраку занурились у блекаут

Міністерство електроенергетики Іраку повідомило про відключення електромережі в усіх провінціях Іраку.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За повідомленням видання, триває розслідування причин.

Тим часом місцеві жителі діляться відео країни, зануреної в темряву.

Нагадаємо:

J.P. Morgan оцінює, що постачання сирої нафти з Іраку і Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.

Через Ірак летять ракети, які запускають з Ізраїлю по Ірану і навпаки.

Американську авіабазу на території міжнародного аеропорту Ербіль в Іраку атакували іранські війська вранці 1 березня.