Всі провінції Іраку занурились у блекаут
Getty Images
Міністерство електроенергетики Іраку повідомило про відключення електромережі в усіх провінціях Іраку.
Про це повідомляє Al Jazeera.
За повідомленням видання, триває розслідування причин.
Тим часом місцеві жителі діляться відео країни, зануреної в темряву.
Доповнюється...
Нагадаємо:
J.P. Morgan оцінює, що постачання сирої нафти з Іраку і Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.
Через Ірак летять ракети, які запускають з Ізраїлю по Ірану і навпаки.
Американську авіабазу на території міжнародного аеропорту Ербіль в Іраку атакували іранські війська вранці 1 березня.