Всі провінції Іраку занурились у блекаут

Володимир Тунік-Фриз — 4 березня, 19:23
Міністерство електроенергетики Іраку повідомило про відключення електромережі в усіх провінціях Іраку.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За повідомленням видання, триває розслідування причин.

Тим часом місцеві жителі діляться відео країни, зануреної в темряву.

Доповнюється...

Нагадаємо:

J.P. Morgan оцінює, що постачання сирої нафти з Іраку і Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.

Через Ірак летять ракети, які запускають з Ізраїлю по Ірану і навпаки.

Американську авіабазу на території міжнародного аеропорту Ербіль в Іраку атакували іранські війська вранці 1 березня.

