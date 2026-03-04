Ірак і Кувейт можуть втратити експорт нафти за кілька днів

J.P. Morgan оцінює, що постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Загалом, банк прогнозує втрати пропозиції до 4,7 млн барелів на добу.

Удари Ізраїлю та США по цілях в Ірані призвели до атак по всій затоці, а іранські державні медіа повідомили, що представник Корпусу вартових ісламської революції заявив про закриття водного шляху та попередив: будь-яке судно, яке спробує пройти протокою, може зазнати атаки.

Ціни на нафту, як очікують аналітики, найближчим часом залишатимуться високими: трейдери оцінюють ризик перебоїв постачання через Ормузьку протоку на тлі розширення конфлікту на Близькому Сході.

ANZ підвищив середній прогноз ціни Brent до 90 доларів за барель, а прогноз для скрапленого газу — до 17 доларів за мільйон британських теплових одиниць на перший квартал 2026 року.

Goldman Sachs підвищив прогноз середньої ціни Brent на другий квартал 2026 року на 10 доларів — до 76 доларів за барель, а для WTI — на 9 доларів, до 71 долара. Також банк переглянув прогнози на четвертий квартал 2026 року: для Brent — до 66 доларів, для WTI — до 62 доларів.

За останні дві сесії і Brent, і американська West Texas Intermediate зросли приблизно на 5% або більше.

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонували дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.: