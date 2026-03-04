Свириденко пообіцяла ямковий ремонт на усіх трасах до літа
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.
Про це премʼєр-міністерка написала на своєму Telegram-каналі.
"Уже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність.
Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня", – йдеться у повідомленні.
Свириденко провела нараду з віце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою та головою Агентства відновлення Сергієм Сухомлином.
За результатами наради було виділено додаткові 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямкові ремонти автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.
Нагадаємо:
В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.