АЗС масово підвищили ціни на бензин – ЗМІ

Ціни на бензин на українських АЗС масово зросли

Низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість бензину на 0,5-1 грн/л.

Про це повідомляє "НафтоРинок".

Водночас ціни на дизельне пальне та скраплений газ здебільшого залишаються стабільними та демонструють лише незначні локальні коливання.

Найбільше, на 1 грн/л, бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали в мережах SOCAR, KLO, UPG, БРСМ-Нафта, а також на АЗС BVS.

Після перегляду цінників стандартний бензин А-95 на SOCAR коштує 79,90 грн/л, зрівнявшись із цінами в мережах OKKO та WOG, які поки що залишили ціни без змін.

На станціях KLO вартість А-95 зросла до 78,40 грн/л, на UPG – до 76,90 грн/л, а в мережі "БРСМ-Нафта" – до 71,99 грн/л. Також на 1 грн подорожчав преміальний бензин А-98 на SOCAR (до 89,90 грн/л), KLO (85,50 грн/л) та UPG (84,90 грн/л).

Національна мережа UKRNAFTA підвищила ціни на всю лінійку бензину на 0,5 грн/л. AMIC Energy додала до вартості бензинів А-95 та А-95+ по 0,89 грн/л.

Таблиця цін на бензин та дизель у мережах АЗС України Дані "НафтоРинку"

Ціни на дизель демонструють більш стриману динаміку: більшість операторів зберегли поточні ціни, а декілька компаній пішли на зниження. Зокрема, UPG опустила ціну на звичайне ДП на 0,41 грн/л.

Винятком стала лише мережа BVS, де дизель подорожчав на 1 грн/л.

Автогаз майже не змінився в ціні. Незначне коригування зафіксовано лише в мережі AMIC, яка знизила ціну на 0,1 грн/л.

