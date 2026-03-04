Росіяни влучили в потяг на Миколаївщині та намагались атакувати поїзд Дніпро-Ковель

Зранку 4 березня на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога, зазначив очільник відомства.

За його словами, вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

"Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива.

Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух", – повідомив Кулеба.

Нагадаємо:

На Дніпропетровщині російський дрон атакував приміський поїзд, одна людина загинула.