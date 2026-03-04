В НБУ розповіли, чи вилетить курс валют в Україні "у космос"

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що це приблизно вдвічі більше, ніж на початку 2022-го. Також НБУ розраховує на подальші значні обсяги зовнішнього фінансування.

Коментуючи питання, чому Нацбанк одночасно дозволяє курсу поступово змінюватися і продовжує нарощувати резерви, Ніколайчук пояснив, що нинішній і прогнозований рівень резервів на найближчі 2-3 роки відповідає приблизно 120% "композитної міри адекватності" за методологією МВФ.

У перекладі на людську мову, адекватним вважається діапазон 100-150%, тож резерви України достатні, але не "надмірні", а з огляду на воєнні ризики така "подушка" є виправданою.

Він додав, що поточна динаміка курсу не загрожує ціновій і фінансовій стабільності. Як аргумент Ніколайчук навів те, що інфляція, за його словами, знизилася з піку майже 16% у травні до 7,4% у січні, а НБУ й надалі орієнтується на досягнення 5% інфляційної цілі.

Нагадаємо:

У середу, 4 березня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 22 копійки до 43,45 грн, що стало новим історичним рекордом офіційного курсу.

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.