Новини 20 травня: нова економічна стратегія України, масове підвищення цін на бензин

Нова економічна стратегія України: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП – із довоєнних 16% до 24-30% щороку.

Масове підвищення цін на бензин: Низка великих операторів роздрібного ринку підвищила вартість бензину на 0,5-1 грн/л.

Курс долара до гривні: У четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,22 грн.

Про російські НПЗ: Майже всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво пального після українських атак дронами останніми днями.

Про "Нафтогаз" та "Газпром": Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу.

Центр Києва. Полудень. Офісне приміщення на п'ятому поверсі. Менеджерка середньої ланки, назвімо її Алла, працює над завданням, дедлайн якого спливає о 18:00. Щоб не відволікатися, вона ставить телефон у беззвучний режим.

Чи змусило посилення відповідальності водіїв за їзду в нетверезому стані менше сідати за кермо напідпитку?