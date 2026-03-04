Уряд Словаччини схвалив розрив контракту на аварійні постачання електроенергії в Україну
Словацький оператор системи передачі електроенергії розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".
Про це пише LIGA.net.
Мартін Магат, директор компанії SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava), заявив, що SEPS розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".
Як повідомило видання Dennik N, відповідну заяву директор компанії зробив після засідання уряду 4 березня. Уряд схвалив запит про розірвання контракту подав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.
За словами Магата, розірвання контракту не спричинить жодних санкцій щодо Словаччини. Директор SEPS додав, що, за його інформацією, Україна вже запросила екстрені постачання, але так і не отримала їх.
Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO‑E прокоментувала LIGA.net, що заяви прем'єр-міністра Словаччини стосуються лише забезпечення аварійного постачання електроенергії в Україну.
"Тому ми розуміємо, що це не впливає на регулярні ринкові обміни", – заявили в ENTSO‑E.
Востаннє Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об'єднаної енергосистеми України досить рідко і недовго, зазначено у повідомленні.
Тому в "Укренерго" вважають, що зупинення аварійних постачань електроенергії зі Словаччини не матиме суттєвого впливу на енергосистему.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що комерційний імпорт електроенергії до України зі Словаччини та Угорщини продовжується попри політичні заяви представників їхньої влади.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що з 23 лютого вони припиняють аварійні постачання електроенергії в Україну.
Також Угорщина розглядала можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".