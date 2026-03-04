Українська правда
Уряд Словаччини схвалив розрив контракту на аварійні постачання електроенергії в Україну

Андрій Муравський — 4 березня, 14:58
Уряд Словаччини схвалив розрив контракту на аварійні постачання електроенергії в Україну
Словацький оператор системи передачі електроенергії розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".

Про це пише LIGA.net.

Мартін Магат, директор компанії SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava), заявив, що SEPS розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго".

Як повідомило видання Dennik N, відповідну заяву директор компанії зробив після засідання уряду 4 березня. Уряд схвалив запит про розірвання контракту подав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

За словами Магата, розірвання контракту не спричинить жодних санкцій щодо Словаччини. Директор SEPS додав, що, за його інформацією, Україна вже запросила екстрені постачання, але так і не отримала їх.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO‑E прокоментувала LIGA.net, що заяви прем'єр-міністра Словаччини стосуються лише забезпечення аварійного постачання електроенергії в Україну.

"Тому ми розуміємо, що це не впливає на регулярні ринкові обміни", – заявили в ENTSO‑E.

Востаннє Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об'єднаної енергосистеми України досить рідко і недовго, зазначено у повідомленні.

Тому в "Укренерго" вважають, що зупинення аварійних постачань електроенергії зі Словаччини не матиме суттєвого впливу на енергосистему.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що комерційний імпорт електроенергії до України зі Словаччини та Угорщини продовжується попри політичні заяви представників їхньої влади.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що з 23 лютого вони припиняють аварійні постачання електроенергії в Україну.

Також Угорщина розглядала можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

