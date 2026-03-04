Антимонопольний комітет почав перевіряти АЗС, на яких різко зросли ціни

Антимонопольний комітет України проконтролює ситуацію на ринках світлих нафтопродуктів, щоб з'ясувати, чи є порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Зазначається, що Комітет 4 березня направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін.

Надалі АМКУ проаналізує отримані дані та, якщо виявить порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вживе відповідних заходів.

"Наголошуємо, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту, коливання світових цін позначаються і на вартості палива для споживачів. Підвищення вартості палива має загальноєвропейський характер і спостерігається не тільки в Україні.

Нагадаємо:

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ подорожчав на 58 коп./л - до 39,05 грн/л.

Стрибок цін на паливо в Україні останніми днями підживлює не дефіцит, а паніка, що наклалася на новини про війну в Ірані та побоювання щодо можливих збоїв у постачанні.

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев звернувся до учасників паливного ринку із закликом не користуватися панічними настроями для отримання надприбутків на тлі подорожчання палива.