Новини 3 квітня: наслідки масованої атаки РФ, дизпальне може рекордно здорожчати

Про що говорили сьогодні?

Про атаку РФ. Росіяни поцілили у торговельний центр у місті Суми: будівлю пошкоджено, є поранені.

"Київський картонно-паперовий комбінат" у місті Обухів на Київщині тимчасово зупинив виробництво після російської атаки.

Через ворожу атаку у столиці та деяких областях країни 3 квітня почали діяти екстрені відключення електроенергії.

Про дизпальне. Котирування дизельного пального на світових ринках встановили новий рекорд, відповідно це може призвести до зростання цін в Україні.

Про законопроєкти. Є 10 принципових законопроєктів, які важливі для отримання фінансування, депутати мають проголосувати за них у найближчий місяць, також ще є 5 законопроєктів, завдяки яким Україна може отримати додатковий 1 млрд до бюджету.

Про зерно. Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій.

Ексклюзив ЕП.

Гол у свої ворота: митну війну Трампа оплачують американці

Через рік після оголошення Трампом митної війни глобальні ринки зазнали змін. Чи вдалося Вашингтону реалізувати нову економічну стратегію і хто за це платить?