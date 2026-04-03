Зеленський розповів про фінансові законопроєкти, за які треба терміново проголосувати

Є 10 принципових законопроєктів, які важливі для отримання фінансування, депутати мають проголосувати за них у найближчий місяць, також ще є 5 законопроєктів, завдяки яким Україна може отримати додатковий 1 млрд до бюджету.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 3 квітня під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене є список головних законопроєктів, які важливі для отримання фінансування. У середу була зустріч з головою фракції та прем'єр-міністром – ми обговорили ці законопроєкти.

Це законопроєкти, які можуть нам принести 360 мільйонів, 380 мільйонів, 400 мільйонів, 440 мільйонів – кожен. Це все пораховано – чіткі суми є. Я вважаю, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. Таких принципових законопроєктів 10", - сказав Зеленський, чиї слова цитує "Укрінформ".

Він також розповів про ще 5 дуже важливих законопроєктів, завдяки яким Україна може отримати додатковий мільярд для державного бюджету.

"Якщо є питання щодо податкових законопроєктів, їх треба спокійно розбирати. Я думаю, що ми це пройдемо. Думаю, парламент показав минулого разу свою працездатність і зараз має показати", - зазначив Зеленський.

Коментуючи те, що народні депутати останнім часом не підтримують саме урядові ініціативи, Зеленський зауважив:

"Законопроєкти від Євросоюзу або від МВФ не можуть бути депутатськими. Все, що стосується кандидатства України та отримання траншів, – урядове. Це питання не в прізвищах. Від того, що хтось скаже: мені дуже подобається ось цей міністр, а не інший, загальна ситуація не змінюється. Все одно ми повинні ухвалити той перелік законопроєктів. Це наш обов'язок щодо наповнення бюджету та змін в Україні. А якщо комусь не хочеться за це голосувати, то їм треба дати відповідь, як закрити дефіцит бюджету та як забезпечити інший економічний та політичний захист для України, ніж Євросоюз".

Він також відзначив, що знає про те, що деякі представники парламентських фракцій, виїжджаючи за кордон, "комунікують в різних європейських інституціях так, щоб погіршити умови для України, – і це також достатньо деструктивно".

"Це все тому, що йде політична боротьба. Я вважаю, що політична боротьба не може йти зараз. Я не бачу сенсу – немає ж виборів. Триває війна. Для чого витрачати свою енергію на політичну боротьбу? Але є ті, хто витрачає саме на це, а не на єдність і роботу заради України", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Міністерством фінансів: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору.