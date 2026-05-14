Київрада спрямує 9 мільярдів гривень на підготовку столиці до зими

Сьогодні Київська міська рада має спрямувати понад 9 мільярдів гривень на підготовку до наступної зими та заходи Плану енергостійкості столиці.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

З цих коштів із бюджету міста виділять один мільярд двісті п'ятдесят мільйонів гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України – на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.

Київрада має ухвалити відповідне рішення.

Також депутати мають звернутися до уряду та Верховної Ради щодо фінансової та ресурсної підтримки Плану енергостійкості Києва, зазначив столичний очільник на початку пленарного засідання Київради.

"У березні ми затвердили План енергостійкості Києва. І столиця його виконує", – заявив Кличко.

Ключові напрямки плану – відновлення енергооб'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами; встановлення інженерного захисту. А також – розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання й водовідведення; збільшення резервних джерел теплопостачання.

"На сьогодні за всіма цими напрямками активно тривають роботи і вже є збудовані об'єкти", – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Майже дві тисячі житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки й співфінансування.

"Сьогоднішнім рішенням ми передбачаємо спрямувати понад 8 млрд. грн. Окремо ще виділяємо з бюджету міста 1 млрд 250 млн грн, які спрямуємо Державному агентству відновлення", – повідомив міський голова.

Кличко нагадав про нещодавно підписану угоду з ЄБРР для подальшого отримання фінансування на ці заходи.

Він наголосив, що Київ не обмежується заходами Плану. За його словами, "триває складний комплексний процес, тисячі планових робіт і наладок". Наприклад, необхідні кошти передбачені на ремонт електрощитових у житлових будинках.

Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 млрд грн. А також про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою.

"Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Тому на розгляд Київради сьогодні виносимо офіційне звернення до Кабміну та Верховної Ради України щодо фінансової та ресурсної підтримки Плану енергостійкості Києва", – зазначив Кличко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мВт для резервного живлення критичної інфраструктури.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міністерство розвитку громад та територій, яке пообіцяло державне фінансування на відновлення значно пошкодженою росіянами ТЕЦ-5, тепер відмовляється допомагати столиці.

Водночас у міністерстві розвитку відповіли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.