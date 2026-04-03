"Тенденція очевидна": в Україні прогнозують рекордне зростання цін на дизпальне

Котирування дизельного пального на світових ринках встановили новий рекорд, відповідно це може призвести до зростання цін в Україні.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на повідомлення директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.

За його словами, лондонська біржа ICE вчора закрилася по газойлю на рівні $1521/т, що на $155/т більше за попередній день.

Водночас на півдні Європи ціни досягли $1617/т (CIF), а загалом за березень вони зросли більш ніж удвічі.

"Це рекорд. Я навіть не знаю, чи були такі ціни колись. Кажуть, щось схоже було в 1970-х", — зазначив Куюн.

За його оцінками, за таких котирувань собівартість дизпального на кордоні України може сягнути 95 грн/л. З урахуванням логістики та витрат АЗС це відкриває перспективу зростання роздрібних цін до 100 грн/л у разі збереження поточної ситуації на ринку.

Наразі гуртові ціни вже перебувають у діапазоні 90–93,5 грн/л.

"Так, 100 буде не завтра, не за тиждень, але тенденція очевидна і вона прогресує по всій Європі, подекуди заправки без пального. Пишуть, в Азії взагалі жах – дефіцит, черги на АЗК тощо", — зазначає Куюн.

Водночас він наголосив, що дефіциту дизпального в Україні не очікується. У березні імпорт становив рекордні з 2021 року 577 тис. т, що сформувало значні запаси на квітень. Крім того, роздрібні мережі вже законтрактували необхідні обсяги.

"По бензинах запаси більше ніж на місяць. Отже, пальне буде. Питання ціни – відкрите", - додав Куюн.

Нагадаємо:

Станом на 2 квітня ціна на дизельне пальне в Україні зросла на 1-3 грн/л (до близько 90 грн за літр), на газ – на 1-1,4 грн/л.