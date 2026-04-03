Росіяни поцілили у торговельний центр у Сумах
Росіяни поцілили у торговельний центр у місті Суми: будівлю пошкоджено, є поранені.
Про це повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Максим Кривошеєнко
"Ворог поцілив у один з торговельних центрів у середмісті Сум", – написав він у Телеграм.
Внаслідок удару БпЛА поранень зазнали попередньо дві особи, обох госпіталізовано.
"Пошкоджено будівлю та вікна. Інші наслідки уточнюються", – зазначив він.
Протягом доби росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі на Херсонщині і пошкодили, зокрема, 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків, ветеринарний пункт, станцію техобслуговування та приватні автомобілі.
Російські окупанти у ніч на 3 квітня завдали ударів балістичною зброєю по Харкову, внаслідок чого постраждали 5 людей, серед них немовля. Зокрема, у Основ'янському районі пошкоджено офісну будівлю. Постраждав 70-річний охоронець.
Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по Шостці на Сумщині 3 квітня.
2 квітня ворог атакував одне з підприємств Чернігова балістичною ракетою.
Російські окупанти вранці 1 квітня поцілили по терміналу "Нової пошти" та продуктових складах у місті Луцьку Волинської області – там вирують пожежі.