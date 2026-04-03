Росіяни поцілили у торговельний центр у Сумах

Росіяни поцілили у торговельний центр у місті Суми: будівлю пошкоджено, є поранені.

Про це повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Максим Кривошеєнко

"Ворог поцілив у один з торговельних центрів у середмісті Сум", – написав він у Телеграм.

Внаслідок удару БпЛА поранень зазнали попередньо дві особи, обох госпіталізовано.

"Пошкоджено будівлю та вікна. Інші наслідки уточнюються", – зазначив він.

