Після ударів РФ зупинив роботу виробник відомого туалетного паперу

"Київський картонно-паперовий комбінат" у місті Обухів тимчасово зупинив виробництво після російської атаки

"Київський картонно-паперовий комбінат" у місті Обухів на Київщині тимчасово зупинив виробництво після російської атаки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат".

"З міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, виробничий процес на потужностях підприємства наразі тимчасово призупинено", – повідомили на підприємстві.

Вимушена зупинка ставить під загрозу стабільне постачання товарів, які щодня використовуються в тисячах українських домівок, говориться у повідомленні. Ідеться про санітарно-гігієнічні вироби та гофроупаковку.

"Ми сподіваємося Київський картонно-паперовий комбінат обов'язково повернеться до повноцінної роботи, щоб і надалі забезпечувати людей нашою якісною та такою необхідною продукцією", – говориться у повідомленні.

Раніше "Київський КПК" вже зазнав масштабної ракетної атаки. 14 березня повідомлялося, що було пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації.

Тоді ухвалили рішення про термінове виділення додаткового необхідного фінансування для проведення всіх відновлювальних робіт.

