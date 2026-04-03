У Києві та деяких регіонах запровадили екстрені відключення світла

У столиці та деяких областях країни 3 квітня почали діяти екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Пізніше в НЕК "Укренерго" повідомили, що причиною відключень є масовані ракетно-дронові атаки РФ.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначили в "Укренерго".

Планувалось що в усіх регіонах України 3 квітня з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості, а з 07:00 до 11:00 – діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.