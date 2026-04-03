Найбільший покупець пшениці у світі пообіцяв Зеленському не брати у РФ зерно з окупації

Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

За словами Зеленського, Єгипет водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.

За даними Reuters, Єгипет - це найбільший у світі імпортер пшениці і великий покупець зерна з РФ. За оцінками, яке наводить агентство, країна за цей сезон закупила близько 7,6 млн тонн російського зерна.

Нагадаємо:

У 2025 році Росія викрала понад 2 мільйони тонн зерна з українських тимчасово окупованих територій.