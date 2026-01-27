Новини 27 січня: атаки РФ на об'єкти ДТЕК і "Нафтогаз", імпорт електроенергії в Україну на максимумі

Про що говорили сьогодні?

Про атаки на об'єкти ДТЕК і "Нафтогаз". Російські окупанти вчергове вдарили по енергообʼєкту в Одесі, спричинивши "колосальні" руйнування.

Вранці 27 січня росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у західному регіоні.

Про киян без тепла. Станом на ранок 27 січня у столиці після російської атаки уночі 24 січня без опалення залишаються понад 900 житлових багатоповерхівок.

Для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.

Про історичний курс євро. У середу, 28 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,22 грн, що на 16 копійок більше, ніж попередній рекорд, встановлений 27 січня - 51,06 грн.

Про імпорт електроенергії в Україну. Україна наразі здійснює імпорт електроенергії на максимальному рівні доступних потужностей.

Ексклюзив ЕП.

Великий прекрасний податковий закон. Що хочуть проголосувати в Раді в обмін на гроші від МВФ

Більшість непопулярних податкових вимог міжнародних партнерів вирішили об'єднати в одному законопроєкті. Однак для його ухвалення уряду доведеться йти на компроміс з народними депутатами. Які шанси на успіх?