Підготовка до опалювального сезону: тепловики розповіли про загрози

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

"Зараз ми вже фіксуємо заблоковані рахунки в 69 підприємств ТКЕ. Це, зокрема, Житомир, Звягель, Кропивницький, Лозова, Старокостянтинів… Можна перелічувати велику кількість громад. Це означає блокування роботи підприємства взагалі", – зазначив він.

За його словами, коли Україна наблизиться, до опалювального сезону, блокування рахунків призведе до банкрутства ТКЕ та втрати ними спеціалістів, в тому числі через розбронювання.

"Старі проблеми роботи ТКЕ, які залишилися, а саме арешт рахунків "Нафтогазом", ставить на сьогоднішній день під загрозу будь-якій інсталяції будь-якого обладнання, наданого донорами, і будь-яку підготовку до зими", – додав виконавчий секретар Асоціації операторів критичної інфраструктури Руслан Голуб.

Водночас Слобожан звернув увагу, що рахунки ТКЕ блокуються "Нафтогазом" через борги за газ. У той же час ці борги менші, ніж борги держави перед теплопостачальними підприємствами за компенсацію різниці в тарифах.

"Наприклад, ТКЕ в Житомирі держава винна 900 млн грн при тому, що підприємство винне НАК у понад 2 рази менше – 400 млн грн", – описав ситуацію голова асоціації.

За його словами, блокування рахунків як підсумок призведе до подальшого нарощення боргів.

Тож, теплокомуненерго сподіваються на діалог за участі низки стейкхолдерів, як міністерств енергетики, фінансів, економіки, розвитку громад та територій, самого "Нафтогазу".

