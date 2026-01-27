Імпорт електроенергії в Україну наразі здійснюється на максимумі потужностей – Yasno

Україна наразі здійснює імпорт електроенергії на максимальному рівні доступних потужностей.

Про це розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у подкасті "Хроніки економіки".

За його словами, в імпорті електроенергії є дві складові – фізична та економічна. Фізична складова пов'язана з технічними можливостями енергосистеми.

"Уявіть кран з водою. Він не може давати води більше, ніж у максимально відкритому положенні. Тобто не можна в окремі години передати електроенергії більше, ніж на це розрахована система", – пояснив Коваленко.

Друга складова – економічна. Він пояснив, що ринки різних країн відрізняються, а через те, що вони не поєднані на 100%, ціни можуть бути різними. Водночас, за його словами, ці обмеження наразі зняті.

"І, наскільки я знаю, то імпорт (електроенергії, – ЕП) зараз на максимум наших потужностей", – додав Коваленко.

Нагадаємо:

За підсумками 2025 року Україна імпортувала 3,3 млн МВт·год електроенергії, що на 24% менше, ніж у 2024.