Євро вшосте за січень встановить історичний рекорд щодо гривні

У середу, 28 січня, офіційний курс євро до гривні збільшгиться до 51,22 грн, що на 16 копійок більше, ніж попередній рекорд, встановлений 27 січня - 51,06 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою офіційний курс долара до гривні зменшиться на 17 копійок до 42,95 грн.

Офіційні курси на середу 28 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 42,95 грн (43,12 грн станом на 27 січня);

1 євро – 51,22 грн (51,06 грн станом на 27 січня).

Нагадаємо:

У понеділок, 26 січня, майже всі найбільші банки в Україні за чистими активами оновили свої курси валют і почали продавати готівковий євро за понад 51 гривню.

Попередні рекордні офіційні курс євро до гривні у січні були встановлені 8, 9, 13, 21 та 27 січня.