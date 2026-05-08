"ДТЕК Нафтогаз" реструктуризує борг на майже пів мільярда доларів

"ДТЕК Нафтогаз" реструктурує борг за єврооблігаціями на 425 млн дол., випущених через NGD Holdings B.V.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Борг виплачуватиметься поступово, а остаточне погашення відстрочено на три роки – до 31 грудня 2029 року. Номінальну ставку доходності збільшили з 6,75% до 9,875% річних.

Для реструктуризації потрібна була згода 90% власників облігацій.

Винагорода за згоду на реструктуризацію загальним розміром 2,75 млн дол. буде виплачена 14 травня всім власникам єврооблігацій, які подали заяви.

Підвищена процентна ставка 9,875% нараховується з 30 квітня 2026 року, а основна суму боргу виплачуватиметься поступово: 27,5 млн дол. 30 квітня 2026, а потім по 27,5 млн дол. кожні пів року – 31 грудня та 30 червня.

Залишок власникам облігацій виплатять під час остаточного погашення 31 грудня 2029 року.

В рамках реструктуризації власники бондів також дозволили компанії не публікувати фінансову звітність до кінця воєнного стану, бо постанови регулятора НКРЕКП обмежують здатність публічно розкривати певну фінансову та операційну інформацію та дані.

Однією з причин реструктуризації назвали мораторій НБУ, який суттєво обмежує можливості "ДТЕК Нафтогаз" здійснювати транскордонні перекази коштів з України для фінансування платежів за облігаціями.

Також вплинули російські обстріли, які чотири рази пошкодили інфраструктурні об'єкти групи. Ремонтні роботи оцінюють приблизно в 25 млн євро.

Крім того, дохід компанії від продажу газу знизився з 27,04 млрд грн у 2023 році до 19,84 млрд грн у 2024 році, головним чином внаслідок природного виснаження свердловин.

Нагадаємо:

"ДТЕК Нафтогаз" вийшла з пропозиціями про реструктуризацію 9 квітня 2026 року.

Дві інші дочірні компанії ДТЕК – ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі – заявили про зміну організаційно-правової форми з приватних акціонерних товариств (ПрАТ) на товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).