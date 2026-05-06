Кулеба заявив, що Київ повільно готується до опалювального сезону

Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування, заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування. Наступна зима — не "колись потім". До неї залишилося сім місяців", – зазначив міністр.

Реалізацію Плану стійкості та резервного теплопостачання столиці обговорили із керівником Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком.

"Держава вже бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання столиці", – запевняє Кулеба.

За його словами, уряд уже спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту. Також він готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації і окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей.

"Протягом квітня-травня загалом — майже 4 млрд грн державних коштів. Це ресурси платників податків і ресурс країни, яка воює. При тому, що в столиці – найбільший із бюджетів після державного", – написав Кулеба у Телеграм.

Він наголошує, що місто має негайно перейти до укладення контрактів, визначення підрядників, підготовки майданчиків, підключення до мереж та запуску резервної генерації.

На нараді розглянули конкретні рішення для роботи системи у кризових сценаріях — у разі атак на окремі ТЕЦ. Йдеться про резервну генерацію, підключення до теплових, газових, електричних і водних мереж, а також інфраструктуру для швидкого запуску систем.

Також визначили параметри резервної генерації, які дозволять утримувати мінімально необхідну температуру в будинках навіть за складних погодних умов.

Окремо обговорили питання земельних ділянок, технічних умов та доступу до мереж. Без цього жодне рішення не буде реалізоване.

За словами міністра, Київ має надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персонально відповідальними. Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, — до 10 травня.

"Після 10 травня – у разі невиконання поставлених задач – необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", – додав Кулеба.

Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міністерство розвитку громад та територій, яке пообіцяло державне фінансування на відновлення значно пошкодженою росіянами ТЕЦ-5, тепер відмовляється допомагати столиці. Столиці потрібно знайти ще три мільярди гривень на відновлення ТЕЦ.

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст.

Кабмін розглядає гібридну модель фінансування планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.

Як заявив Зеленський, термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року.