Альона Кириченко — 27 січня, 14:15
Росіяни атакували об'єкт Нафтогазу на заході України

Вранці 27 січня росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у західному регіоні.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Він зазначив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

"З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", – поінформував Корецький.

За його словами, це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфрастуктури Групи "Нафтогаз" лише цього місяця.

Нагадаємо:

27 січня у місті Броди на Львівщині після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.

