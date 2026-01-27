Ворог наніс "колосальні" руйнування енергообʼєкту в Одесі
Ілюстративне фото
Getty Images
Російські окупанти вчергове вдарили по енергообʼєкту в Одесі, спричинивши "колосальні" руйнування.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
"Руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – йдеться у повідомленні.
Удар по енергообʼєкту був повторним.
Окрім цього, в Одеському районі виникла аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо:
Через складні погодні умови понад 500 населених пунктів були частково або повністю знеструмлені.