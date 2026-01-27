Ворог наніс "колосальні" руйнування енергообʼєкту в Одесі

Російські окупанти вчергове вдарили по енергообʼєкту в Одесі, спричинивши "колосальні" руйнування.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

"Руйнування колосальні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – йдеться у повідомленні.

Удар по енергообʼєкту був повторним.

Окрім цього, в Одеському районі виникла аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Тимчасово без світла залишилися клієнти Одеського району, зокрема частини Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Через складні погодні умови понад 500 населених пунктів були частково або повністю знеструмлені.