У Києві обмежили гарячу воду, щоб повернути в домівки тепло

Для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Щодо ситуації із системою централізованого постачання гарячої води. Унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів", – говориться у повідомленні.

Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

"Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно", – зазначили у КМДА.

Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше. Зокрема у частині житлового фонду Деснянського району її запускають вже втретє.

Обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання, наголосили у КМДА.

"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 27 січня у столиці після російської атаки уночі 24 січня без опалення залишаються понад 900 житлових багатоповерхівок.

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.

Половина багатоповерхівок Києва (близько 6000 тисяч) залишилася без тепла після ворожої атаки.

Станом на вечір 24 січня 3 300 багатоповерхівок Києва залишалися без тепла.

26 січня опалення не було у понад 1 200 багатоквартирних будинках столиці.