Для 600 тисяч родин в Україні відновили електропостачання після негоди
Працівники ДТЕК повернули електропостачання для 600 тисяч українських родин після знеструмлень внаслідок негоди.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Йдеться, що на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині енергетики відновили 705 повітряних ліній і понад 12,5 тисячі трансформаторних пунктів.
"270 наших бригад безперервно працювали, щоб повернути світло в домівки, знеструмлені через шквальний вітер і дощ", – зазначили в ДТЕК.
Внаслідок російських дронових ударів на ранок 29 квітня були нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі.