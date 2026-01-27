У Києві без тепла залишаються 926 багатоповерхівок – Зеленський

Українська правда

Станом на ранок 27 січня у столиці після російської атаки уночі 24 січня без опалення залишаються понад 900 житлових багатоповерхівок.

Джерело: президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради в Telegram

Пряма мова глави держави: "Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці".

Деталі: Він додав, що Міністерство енергетики та Міністерство внутрішніх справ наразі для розв'язання цієї проблеми залучають додаткові генератори.

"Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

У ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.

Половина багатоповерхівок Києва (близько 6000 тисяч) залишилася без тепла після ворожої атаки.

Станом на вечір 24 січня 3 300 багатоповерхівок Києва залишалися без тепла.

26 січня опалення не було у понад 1 200 багатоквартирних будинках столиці.