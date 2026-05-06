Прокуратура знайшла винного у зриві опалювальних сезонів у Кривому Розі

У Кривому Розі головному інженеру теплогенеруючого підприємства повідомлено про підозру через рішення, яке, за даними слідства, фактично вивело з ладу частину тепломереж міста.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Наслідки відчули мешканці чотирьох районів, зокрема упродовж двох опалювальних сезонів вони залишалися без стабільного теплопостачання, а температура в окремих квартирах могла опускатися до +10°C", – говориться у повідомленні.

Сума збитків оцінили у майже 30 мільйонів гривень – це вартість 1,8 млн кубометрів води, якою довелося понаднормово підживлювати тепломережі.

За матеріалами слідства, у червні 2023 року після руйнування дамби Каховської ГЕС в окремих регіонах України виникли проблеми з водопостачанням.

Для населення запроваджували обмеження на використання води. Водночас для підприємств критичної інфраструктури таких обмежень не встановлювали.

"Попри це, головний інженер теплоцентралі розпорядився припинити підживлення теплових мереж водою та зупинити насоси, які забезпечували теплопостачання Кривого Рогу", – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, правових підстав для такого рішення не було, а можливі ризики для міста посадовець належно не оцінив. Зупинка критично важливого інженерного процесу спричинила падіння тиску в системі.

Як встановила комплексна експертиза, це прискорило корозію трубопроводів. Уже через два місяці експлуатації в таких умовах тепломережі фактично перетворилися на "решето".

"Через аварійний стан системи підприємство було змушене понаднормово підживлювати мережі водою. Додатково витратили понад 1,8 млн кубометрів, що, за даними слідства, спричинило майже 30 млн грн збитків", – говориться у повідомленні.

Унаслідок аварійних ситуацій мешканці чотирьох районів Кривого Рогу не мали стабільного теплопостачання протягом опалювальних сезонів 2023–2025 років, стверджує прокуратура.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури головному інженеру повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Нацполіції у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Нагадаємо:

Раніше прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, службова недбалість якого спричинила руйнування тунелю в столичному метро.