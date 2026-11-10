Новини 10 листопада: Україна обвалює нафтову галузь РФ

Про газ: майже 55 тисяч абонентів на Донеччині залишились без газопостачання через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій.

Нафтогаз підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 23 млн євро за підтримки уряду Нідерландів: їх спрямують на закупівлю додаткових обсягів природного газу.

Про бізнес: гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні тимчасово призупиняє роботу через нестабільне постачання електроенергії для виробництва продукції.

Про атаки РФ: росіяни 10 листопада завдали удару по торгівельному центрі "Епіцентр" у Кропивницькому.

Про суди: Господарський суд Києва зобов'язав НЕК "Укренерго" сплатити АТ "НАЕК "Енергоатом" 100,31 млн грн боргу, інфляційних втрат і 3% річних.

Про економіку: інфляція в річному вимірі за підсумками жовтня 2026 року зросла з 10,0% до 11,0%.

Про нафту: поновлення українських дронових атак проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ), що відбулося наприкінці жовтня, призвело до скорочення нафтопереробних потужностей Росії приблизно на 30%.

Про графіки: завтра, 11 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

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