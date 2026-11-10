"Енергоатом" відсудив в "Укренерго" понад 100 мільйонів

Господарський суд Києва зобов'язав НЕК "Укренерго" сплатити АТ "НАЕК "Енергоатом" 100,31 млн грн боргу, інфляційних втрат і 3% річних.

Про це свідчить рішення суду.

У 2019 році філія "Енергоатому" – "Енергоатом-Трейдинг" – та "Укренерго" уклали договір про врегулювання небалансів електроенергії.

За розрахунками "Енергоатому", за період із вересня по листопад 2025 року вартість електроенергії для врегулювання небалансів становила 92,49 млн грн. "Укренерго" цю суму не сплатило, після чого "Енергоатом" звернувся до суду.

Суд встановив, що документи підтверджують обсяг і вартість електроенергії та зобов'язання "Укренерго" її оплатити. А оператор системи передачі не надав доказів повного чи часткового погашення боргу.

У результаті суд стягнув з "Укренерго" на користь "Енергоатому" 92,49 млн грн основного боргу, 2,06 млн грн 3% річних і 5,76 млн грн інфляційних втрат. Додатково компанія має сплатити судовий збір.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав НЕК "Укренерго" сплатити державному ПрАТ "Укргідроенерго" 3,96 млрд грн основного боргу за електроенергію на балансуючому ринку.