Річна інфляція зросла до 11% – Держстат

Інфляція в річному вимірі за підсумками жовтня 2026 року зросла з 10,0% до 11,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Водночас місячна інфляція у жовтні сповільнилася до 1,8% після прискорення до 2,1% у вересні. У серпні вона становила 0,1%, а в липні – 0,3%.

Базова інфляція також знизилася до 1,4% порівняно із 2,0% у вересні. Але зважаючи на те, що в жовтні 2025 року вона становила 0,6%, у річному вимірі базова інфляція збільшилася до 9,7% з 8,8% за результатами вересня.

На споживчому ринку в жовтні ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 2,0%. Найбільше подорожчали овочі – на 10,2%.

На 5,5-1,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, рис, сало, кисломолочну продукцію, молоко, сири, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, хліб, масло.

Водночас на 4,6% подешевшали яйця, на 0,3% – свинина.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 10,1%, каналізацію – на 8,8%.

Ціни у сфері охорони здоров'я зросли на 1,7% насамперед через підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,0% та ліки – на 1,7%.

Крім того, відбулося подорожчання пального та мастил на 5,3% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,0%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,8%, що пов'язано з підвищенням тарифів на мобільний зв'язок на 2,3%.

Нагадаємо:

За модельними оцінками Національного банку, підвищення світових цін на нафту на 10% протягом року може зумовити зростання внутрішніх цін на пальне приблизно на 6% і додати близько 0.5 в. п. до споживчої інфляції.

Наприкінці жовтня Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%, наступного року вона сповільниться до 7,3% рік до року.