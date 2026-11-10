Російський "Яндекс" безповоротно втратив дані 3% клієнтів після атак дронів

Російський технологічний гігант "Яндекс" відновив 97,16 % даних клієнтів у своєму сервісі Yandex Cloud після атак дронів на його інфраструктуру в жовтні, тоді як решта даних втрачена назавжди, повідомила компанія у вівторок.

Про це повідомляє Reuters.

На початку жовтня три центри обробки даних "Яндекса" зазнали пошкоджень внаслідок ударів українських дронів, що спричинило перебої в роботі інфраструктури та сервісів, насамперед Yandex Cloud.

Раніше компанія заявляла, що суперкомп'ютери, розташовані у двох із цих центрів обробки даних, не зазнали пошкоджень і були переміщені в інші місця.

"Яндекс" заявив, що в майбутньому увімкне резервне копіювання за замовчуванням, щоб зберегти якомога більше даних у разі будь-яких майбутніх збоїв.

"Інженери продовжують розподіляти обчислювальні ресурси "Яндекс Клауд" між новими незалежними локаціями в різних регіонах РФ. Кількість таких локацій буде й надалі зростати", — зазначила компанія.

Нагадаємо:

Російські компанії почали резервувати потужності в закордонних центрах обробки даних після ударів дронів по російським дата-центрам.