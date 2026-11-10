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Нафтогаз залучив 23 мільйони євро на закупівлю газу

Андрій Муравський — 10 листопада, 12:08
Нафтогаз залучив 23 мільйони євро на закупівлю газу

Нафтогаз підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 23 млн євро за підтримки уряду Нідерландів: їх спрямують на закупівлю додаткових обсягів природного газу.

Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".

Ворог системно атакує газовидобувну інфраструктуру і намагається залишити українців без тепла. Кошти допоможуть забезпечити Україну необхідними обсягами імпортованого газу під час пікових навантажень в опалювальний сезон, зазначили у компанії.

"Додаткові ресурси на закупівлю газу посилять стійкість енергосистеми та допоможуть стабільно пройти опалювальний сезон", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко і подякував уряду Нідерландів та ЄБРР за підтримку української енергетики

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що група Нафтогаз підготувала 24 сценарії проходження зими з урахуванням можливих російських атак.

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об'єктах групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року, повідомив раніше виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Нафтогаз
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