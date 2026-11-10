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На Донеччині понад 50 тисяч абонентів залишились без газу

Анастасія Жарикова — 10 листопада, 09:55
На Донеччині понад 50 тисяч абонентів залишились без газу
ілюстративне фото: Depositphotos

Майже 55 тисяч абонентів на Донеччині залишились без газопостачання через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

За повідомленням Донецькоблгазу, 9 листопада о 19:42 через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій Оператор газотранспортної системи України припинив транспортування природного газу до трьох газорозподільних станцій.

Через це без газопостачання залишилися близько 55 тисяч абонентів у 12 населених пунктах Донецької області та котельні у Краматорську.

Нагадаємо:

У ніч на 9 листопада росіяни поцілили один із об'єктів черкаської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", працівники не постраждали.

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