На Донеччині понад 50 тисяч абонентів залишились без газу

Майже 55 тисяч абонентів на Донеччині залишились без газопостачання через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

За повідомленням Донецькоблгазу, 9 листопада о 19:42 через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій Оператор газотранспортної системи України припинив транспортування природного газу до трьох газорозподільних станцій.

Через це без газопостачання залишилися близько 55 тисяч абонентів у 12 населених пунктах Донецької області та котельні у Краматорську.

Нагадаємо:

У ніч на 9 листопада росіяни поцілили один із об'єктів черкаської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", працівники не постраждали.