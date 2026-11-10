Більше 12 годин без світла: в "Укренерго" розповіли про відключення на середу
Завтра, 11 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг)
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
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