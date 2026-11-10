Ferrexpo призупинить роботу в Україні через перебої з електроенергією

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні тимчасово призупиняє роботу через нестабільне постачання електроенергії для виробництва продукції.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає агентство Інтерфакс-Україна.

У Ferrexpo plc повідомили про чергові атаки на об'єкти електроенергетичної інфраструктури України, зокрема на лінії електропередачі та підстанції.

Унаслідок таких ворожих дій, електропостачання виробничих потужностей групи наразі є нестабільним і недостатнім для підтримання виробничого процесу, у зв'язку з чим було прийнято рішення тимчасово зупинити виробництво.

Група продовжить стежити за ситуацією та має намір відновити виробництво, щойно операційні умови дозволять здійснювати його на комерційній основі.

"Активи Ferrexpo не зазнали пошкоджень; наразі група має можливість здійснювати поставки європейським клієнтам за рахунок наявних запасів готової продукції", – додали в компанії.

Нагадаємо:

На початку серпня Ferrexpo на місяць призупиняла виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.