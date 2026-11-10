Дефіцит бюджету РФ зріс до 63,36 мільярда доларів попри рекордну ціну нафти
Дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками жовтня знову зріс, попри зростання цін на російську нафту до рекордних за 12 років рівнів.
Про це повідомляє The Mosсow Times.
Як повідомив у вівторок Мінфін РФ, за січень–жовтень видатки бюджету виявилися вищими за доходи на 5,23 трлн рублів (63,36 мільярда доларів), або 2,3% ВВП. За місяць діра в казні агресора збільшилася на 48 млрд рублів (581,5 мільярда доларів), хоча у вересні та серпні бюджет зводився з профіцитом.
У порівнянні з тим самим періодом минулого року дефіцит бюджету збільшився на третину, або 1,292 трлн рублів (15,53 мільярда доларів), а його поточні розміри майже в півтора рази перевищують початковий план на весь рік.
Нафтогазові доходи, за даними Мінфіну РФ, за 9 місяців скоротилися на 14 %. Збори з несировинних секторів економіки зросли на 19 %. Підвищення ПДВ принесло до бюджету 3,2 трлн рублів (38,77 мільярда доларів) додаткових доходів: надходження від нього зросли на 27%.
Ситуація з бюджетом для РФ погіршується у міру зростання ціни війни, зазначає Яніс Клюге, експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки.
За 2022–2025 роки Кремль витратив на армію та виробництво зброї 47 трлн рублів (568,7 мільярда доларів) – 26 річних бюджетів усієї системи вищої освіти в країні. У бюджет на поточний рік на "національну оборону" було закладено 12,9 трлн рублів (152,2 мільрда доларів) але фактичні витрати становитимуть близько 17 трлн (204,39 мільярда доларів), повідомляли джерела Bloomberg.
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