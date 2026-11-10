Дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками жовтня знову зріс, попри зростання цін на російську нафту до рекордних за 12 років рівнів.

Про це повідомляє The Mosсow Times.

Як повідомив у вівторок Мінфін РФ, за січень–жовтень видатки бюджету виявилися вищими за доходи на 5,23 трлн рублів (63,36 мільярда доларів), або 2,3% ВВП. За місяць діра в казні агресора збільшилася на 48 млрд рублів (581,5 мільярда доларів), хоча у вересні та серпні бюджет зводився з профіцитом.

У порівнянні з тим самим періодом минулого року дефіцит бюджету збільшився на третину, або 1,292 трлн рублів (15,53 мільярда доларів), а його поточні розміри майже в півтора рази перевищують початковий план на весь рік.

Нафтогазові доходи, за даними Мінфіну РФ, за 9 місяців скоротилися на 14 %. Збори з несировинних секторів економіки зросли на 19 %. Підвищення ПДВ принесло до бюджету 3,2 трлн рублів (38,77 мільярда доларів) додаткових доходів: надходження від нього зросли на 27%.

Ситуація з бюджетом для РФ погіршується у міру зростання ціни війни, зазначає Яніс Клюге, експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки.

За 2022–2025 роки Кремль витратив на армію та виробництво зброї 47 трлн рублів (568,7 мільярда доларів) – 26 річних бюджетів усієї системи вищої освіти в країні. У бюджет на поточний рік на "національну оборону" було закладено 12,9 трлн рублів (152,2 мільрда доларів) але фактичні витрати становитимуть близько 17 трлн (204,39 мільярда доларів), повідомляли джерела Bloomberg.

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Російські компанії почали резервувати потужності в закордонних центрах обробки даних після ударів дронів по російським дата-центрам.