У четвертому регіоні Росії зник бензин

Ще один російський регіон зіткнувся з дефіцитом пального після ударів українських дронів, які вивели з ладу чотири великі нафтопереробні заводи та паралізували близько 13% нафтової переробки в країні.

Про це пише The Moscow Times.

Після Криму, Забайкалля та Примор’я нестача бензину виникла на Курильських островах (Сахалінська область). Із середи, 20 серпня, у Курильському районі запроваджено обмеження на продаж пального — не більше 10 літрів в одні руки, повідомила адміністрація округу.

У пріоритетному порядку бензин постачатиметься спецслужбам, екстреним службам та підприємствам, які "забезпечують життєдіяльність району".

Перебої з паливом можуть тривати щонайменше до 24 серпня. Тоді на острів Ітуруп мають доставити 19,4 тонни бензину АІ-92 і 19,6 тонни АІ-95.

З початку серпня через атаки БПЛА в Росії зупинилися Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ. Наполовину скоротив виробництво і Рязанський завод «Роснафти», який постачає пальне до Москви та області. Удари також отримали Слов’янський, Афіпський та Новошахтинський НПЗ.

Торік атаки українських безпілотників вже знижували переробку нафти в Росії до мінімуму за останні 12 років. Але тоді удари були розрізненими й зазвичай виводили з ладу лише один завод. Тепер же, зазначає науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Сергій Вакуленко, кампанія спрямована на підприємства в ключових регіонах споживання і переробки та може мати "безпрецедентні" наслідки для паливного ринку.

На думку експерта, нинішні пошкодження заводів можуть виявитися довготривалими або навіть остаточними, тоді як раніше їх вдавалося швидко відновлювати.

Зростаючий дефіцит бензину вже штовхає ціни вгору: АІ-92 з початку року подорожчав в опті на 40%, АІ-95 — на 50%. У середу, 20 серпня, біржова вартість обох марок оновила історичні рекорди — 72 514 рублів за тонну та 82 253 рублі за тонну відповідно.

Нагадаємо:

Оптові ціни на бензин у Росії побили нові рекорди після серії атак БпЛА по нафтопереробних заводах.

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Вартість бензину марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тис. рублів (964,6 дол) за тону.

З 2 серпня Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "Роснефть", зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після атаки безпілотників.

Раніше повідомлялося, що У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.

В окупованому Криму та у Забайкальському краї РФ почали продавати бензин А-95 лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.