"Десятки тисяч родин без світла": росіяни атакували об’єкт ДТЕК на Одещині

Вночі проти 20 травня Росія атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК.

"Уночі 20 травня Одеса опинилася під масованим ворожим обстрілом. Без світла залишилися десятки тисяч родин", – пишуть в компанії.

На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель. На об'єкті тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

28 квітня Господарський суд Донецької області змусив "ДТЕК Донецькі електромережі" сплатити "Укренерго" 15,46 млн грн боргу за електроенергію.

"ДТЕК Нафтогаз" реструктурує борг за єврооблігаціями на 425 млн дол., випущених через NGD Holdings B.V.