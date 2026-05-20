Влада Киргизстану розпочала першу в своїй історії масштабну кампанію з припинення діяльності комерційних структур, які звинувачують у пособництві Російській Федерації в обході міжнародних обмежувальних заходів.

Про це пише Guild Hall.

Міністерство юстиції країни офіційно призупинило діяльність 50 компаній, викритих у проведенні сумнівних торговельних угод, що несуть у собі санкційні ризики. Це стало першим відомим прецедентом такого роду в державі, зазначає видання.

Рішення ухвалили в рамках нещодавно створеного міжвідомчого механізму, ключовим завданням якого є оперативне виявлення юридичних осіб, залучених до високоризикованої зовнішньоторговельної діяльності та сірих схем ухилення від санкцій, повідомляє 24.kg.

Перелік заблокованих організацій був сформований Міністерством економіки та торгівлі Киргизстану спільно з суміжними державними відомствами, які раніше детально розглядали справи, пов'язані з незаконним реекспортом.

У своїй офіційній заяві влада Киргизстану прямо вказала, що ці заходи були введені задля захисту національної економіки від надзвичайно високих ризиків потрапити під вторинні санкції Заходу.

Бішкек затвердив спеціальний комплекс механізмів жорсткого контролю в інтересах західних партнерів, спрямований на ефективне запобігання будь-яких порушень санкційного законодавства.

Рішучий крок влада Киргизстану зробила на тлі стрімкого зростання тиску з боку Європейського Союзу, який висловлював глибоке занепокоєння щодо каналів постачання продукції, що підпадає під санкції, через Центральну Азію, пише Guild Hall.

22 квітня ЄС вперше в історії активував спеціалізований юридичний механізм протидії обходу законодавства стосовно Киргизстану, повністю обмеживши експорт до цієї республіки низки товарів подвійного призначення.

Офіційний Брюссель аргументував свої жорсткі заходи тим, що Киргизстан "перетворився на систематичний і налагоджений транзитний коридор", по якому товари обмеженого доступу продовжували безперешкодно надходити до Росії, незважаючи на всі попередні технічні консультації щодо посилення контролю на державних кордонах.

Результатом цього конфлікту стало те, що кілька великих киргизьких логістичних компаній вже повністю втратили доступ до важливих об'єктів транспортної інфраструктури на території Європейського Союзу.

Крім того, раніше європейська влада ввела санкції проти низки киргизьких банківських установ, підозрюваних у фінансовому сприянні ухиленню від обмежень, хоча киргизькі чиновники тоді називали подібні дії Брюсселя абсолютно невиправданими.

