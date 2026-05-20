Наслідки війни в Ірані: доходи РФ від нафти та газу в травні зростуть на 39%

Доходи РФ від нафти та газу в травні зростуть на 39%

Державні доходи РФ від нафти і газу у травні зростуть на 39% у річному обчисленні до 700 млрд рублів (9,8 млрд доларів США) завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною в Ірані.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Водночас очікується, що доходи з квітня знизяться приблизно на 17% через циклічні виплати податку на прибуток.

Бюджет Росії також втратить від збільшення субсидій нафтопереробним заводам.

Згідно з розрахунками Reuters, доходи федерального бюджету Росії від нафти і газу скоротилися приблизно на третину в річному обчисленні до 3 трлн рублів у період з січня по травень.

У бюджеті Росії на 2026 рік прогнозуються доходи від нафти і газу в розмірі 8,92 трлн рублів.

Загальні доходи бюджету цього року прогнозуються на рівні 40,28 трлн рублів.

Росія, третій за величиною у світі виробник та експортер нафти після США та Саудівської Аравії, була одним із головних бенефіціарів американо-ізраїльської війни в Ірані, яка розпочалася наприкінці лютого. Доходи від нафти і газу є основним джерелом доходу фінансування війни в Україні.

Нагадаємо:

Торік доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу впали на 24% до 8,48 трлн рублів, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

Нафтогазові доходи становлять близько п'ятої частини загальних доходів бюджету РФ.